Il Comitato delle Borgate ha i conti in rosso: ci pensa il Comune

Contributo straordinario di 30mila euro per far fronte alle fatture ancora non pagare dall'associazione che si occupa dell'organizzazione del Palio del Golfo.

La Spezia - Un contributo straordinario di 30mila euro per regolare i conti del Comitato delle Borgate. Lo ha deliberato la giunta comunale nella seduta del 28 dicembre scorso, in seguito alla lettera con richiesta formale del 30 ottobre scorso e al dettaglio delle spese ancora da sostenere da parte dell'associazione, ricevuto da Palazzo civico il 22 dicembre.

In vista della 93esima edizione del Palio del Golfo, dunque, il Comitato sarà in grado di appianare i debiti ancora in essere, pari a 90.227 euro una volta ricevuta la somma di 30mila euro e la seconda metà del contributo del Comune della Spezia per il 2017 (56.500 euro dei 113.000 previsti) e i 3.350 euro degli sponsor privati.

A costituire i grosso della voce "dare" sono i contributi alle singole Borgate (pari a 49.200 euro), le spese per la cena delle Borgate (11.741 euro), l'allestimento degli spettacoli di Avion Travel e Giobbe Covatta dell'estate scorsa (6.100 euro), il noleggio del maxi-schermo (6.000 euro) e la fornitura dei gommoni per la giuria (4.270 euro).



L'amministrazione comunale ha deciso di aprire i cordoni della borsa considerando il Palio come un evento che rientra nell'ambito delle attività di promozione turistica e culturali dell'estate spezzina. Il Comitato delle Borgate, d'altronde, manifesta da tempo difficoltà economiche derivanti in prevalenza dall'accumularsi, anno per anno, di disavanzi negativi, non recuperabili con l'erogazione ordinaria del contributo annuale che il Comune della Spezia versa a sostegno delle singole edizioni.