Il Comitato dell'Umbertino incontra Arte, si parla anche di occupazioni abusive

La Spezia - Si è svolto questa mattina presso la sede dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia un incontro fra l'Amministratore delegato arch. Marco Tognetti e una delegazione del Comitato Quartiere Umberto I, formata dal presidente Jacopo Schiffini e i consiglieri Luisa Bellettini e Federico Bondielli. "Nell'occasione - spiega Schiffini - i rappresentanti del comitato Umbertino hanno esposto le segnalazioni raccolte fra i residenti delle case A.R.T.E., che in questo quartiere costituiscono una percentuale notevole degli edifici esistenti.

Nel colloquio sono stati chiesti aggiornamenti sugli interventi effettuati da A.R.T.E. nel quartiere negli ultimi due anni, sui programmi di intervento con relativa tempistica, sui contributi regionali e comunali, sui tempi di uscita del nuovo bando per gli alloggi popolari. Sono stati affrontati i problemi relativi alle manutenzioni, alla pulizia, alla sicurezza; a tal proposito è stato fatto in focus sul tema del rispetto del regolamento, sul censimento delle occupazioni degli alloggi e sullo sgombero degli appartamenti occupati abusivamente e sulla collaborazione con le Forze di Polizia per l’eliminare i comportamenti illeciti e delinquenziali che continuano a verificarsi in alcuni stabili e cortili. Inoltre il Comitato ha consegnato segnalazioni specifiche che gli sono pervenute da abitanti del quartiere.

Siamo soddisfatti dell'attenzione che il Dirigente A.R.T.E. Tognetti ancora una volta ci ha rivolto e delle risposte che nell'occasione ci ha fornito, consentendoci di approfondire proficuamente tutti i temi da noi esposti durante il corso dell’incontro.”