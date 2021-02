Il Codacons denuncia Asl 5 per "omofobia e discriminazioni"

La Spezia - Il caso dell’Asl 5 spezzina che ha inserito gli omosessuali come soggetti a rischio Covid e con comportamenti a rischio, finisce all’attenzione della magistratura.

Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di La Spezia contro la Asl, ritenendo che l’accaduto possa configurare veri e propri reati.

“Presenteremo domani un esposto alla magistratura di La Spezia chiedendo di aprire una indagine sulla Asl 5 per le possibili fattispecie di omofobia e discriminazioni – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il nostro ordinamento, attraverso la Legge Mancino e l’art 604 bis del codice penale, punisce infatti qualsiasi atto di discriminazione e chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio. Non c’è dubbio che l’aver inserito gli omosessuali come categoria a rischio, sull’esclusiva base dell’orientamento sessuale e senza alcun fondamento scientifico, rappresenta una grave forma di discriminazione su cui deve indagare la Procura”.

“Chiediamo inoltre che i responsabili dell’errore siano puniti col licenziamento immediato, per la pesante offesa arrecata alla comunità Lgbt” – conclude Rienzi.