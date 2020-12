Il Circolo operaio raccoglie e distribuisce gratuitamente 150 chili di spesa

La Spezia - Non si fermano le iniziative di solidarietà del Circolo operaio della Spezia. Il presidio spezzino in questi giorni sta infatti procedendo con la distribuzione della raccolta alimentare svolta di recente presso il punto vendita In's di Corso Cavour.

"Grazie alla solidarietà di molti e alla disponibilità dello staff e del personale di In's, che ringraziamo con tutto il cuore, siamo riusciti a raccogliere 150 chili di generi alimentari non deperibili che stiamo portando di casa in casa a chi ne ha più bisogno. Un lavoro che stiamo svolgendo grazie a un ventina di volontari", spiega a CDS Massimiliano Cardellini.

L'iniziativa è stata promossa con l'affissione dei manifesti negli stabilimenti in cui lavorano i membri del Circolo e con la distribuzione di 5mila volantini che contenevano le informazioni per dare il proprio contributo o richiedere un aiuto (rivolgendosi ai numeri 0187 735469 - 329 9864025).



Nei mesi scorsi il Circolo operaio si era distinto per altre attività a favore della popolazione alle prese con l'arrivo della pandemia.

Nelle prime settimane dell'emergenza, per esempio, le mogli di alcuni membri del collettivo avevano avviato la produzione di mascherine, vista la carenza di Dpi in quasi tutte le imprese: in un mese e mezzo erano state distribuite 85 ai lavoratori di Fincantieri Muggiano.

Inoltre una quarantina di volontari si sono occupati per settimane di distribuire spese gratuite e di fare accompagnamento per visite mediche in ospedali e commissioni di vario tipo, oltre ad attività ormai consolidate come le ripetizioni per gli studenti, i corsi di italiano per gli stranieri e l'aiuto nella compilazione dei permessi di soggiorno.