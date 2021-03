Il Circolo operaio raccoglie altri 100 chili di alimenti da distribuire gratis a chi ha bisogno

La Spezia - Un'altra iniziativa conclusa con un ottimo risultato, quella del Circolo operaio della Spezia, che sabato ha raccolto ben 100 chili di alimenti da distribuire alle sempre più numerose persone che chiedono una mano a causa delle difficoltà indotte dalla crisi economica.

Anche questa volta la raccolta è avvenuta grazie a una ventina di volontari coordinati da Massimiliano Cardellini, sempre presso il punto vendita In's di Corso Cavour.

"Dall'inizio dell'anno - spiega Cardellini a CDS - abbiamo messo in campo un centinaio di azioni di sostegno, a dimostrazione di quanto la situazione si stia facendo difficile per moltissimi spezzini".

Le attività vanno dalla distribuzione gratuita della spesa all'accompagnamento per visite mediche in ospedali, sino a commissioni di vario tipo.



Per dare il proprio contributo o richiedere un aiuto rivolgersi ai numeri 0187 735469 - 329 9864025.