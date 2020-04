Il Circolo operai della Spezia si organizza per aiutare per le consegne e sostegno a domicilio

La Spezia - Anche il Circolo operai della Spezia partecipa alle iniziative solidali messe in campo contro il coronavirus, In una nota si legge: "Nel riaffermare il tradizionale rapporto di fiducia e sostegno esistente da tempo trai Circoli Operai e gli abitanti dei quartieri e facendo seguito alle numerose richieste già pervenuteci, i volontari dei Circoli, di fronte alla difficile situazione venutasi a creare, ritengono doveroso assicurare la loro concreta solidarietà, mettendosi a disposizione di chiunque si trovi nella necessità di avere un appoggio o un aiuto per provvedere a tutte le esigenze della quotidianità (spesa, medicinali, giornali, o supporto e assistenza di vario genere). I Circoli Operai, nei limiti del possibile e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste, si adopereranno quindi per soddisfare al meglio le richieste che ci saranno inoltrate, da tutti i quartieri della città". Ecco i contatti del circolo al n° 0187735469 3299864025