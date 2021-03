Il Cavour "sparisce" accanto alla superportaerei americana USS Ford

La Spezia - E' la nave ammiraglia della Marina Militare ed una delle navi da guerra più potenti in servizio nel Mediterraneo. Ma la portaerei Cavour "sparisce" letteralmente nel confronto con la gigantesa USS Gerald Ford, la prima superportaerei di ultima generazione della US Navy. In questi giorni le due unità si stanno addestrando insieme nell'Oceano Atlantico, dove il Cavour riceverà il via libera per l'utilizzo dei caccia F-35 a disposizione delle forze di molti Paesi Nato. Alcuni scatti suggestivi del Dipartimento della Difesa statunitense le dipingono vicine in navigazione ed il colpo d'occhio è davvero impressionante. I 244 metri di lunghezza del Cavour per 28mila tonnellate di dislocamento accanto ai circa 340 metri, per 100mila tonnellate, dell'alleata.