Il Carnevale cambia il percorso dei bus

La Spezia - Quella che è ormai alle porte sarà la domenica del Carnevale e se Dio vorrà anche l'aspetto meteorologico potrebbe giocare a favore degli organizzatori che sperano comprensibilmente in una grande partecipazione popolare. Atc intanto ha predisposto le modifiche al servizio visto che il centro cittadino sarà occupato per diverse ore dalle due sfilate che convergeranno poi in Piazza Cavour. E così dalle 13 alle 16.30, il servizio in direzione via Chiodo Portici cambierà: tutte le vetture provenienti dall'Ospedale Sant'Andrea e dirette verso Via Chiodo, giunte alla fermata dell'Ospedale in Via Veneto, percorreranno via Redipuglia, la Galleria Spallanzani, via Fiume e da qui proseguiranno regolari.



Per quel che concerne il servizio in direzione via Chiodo-Giardini: le vetture provenienti da Porto Venere e dirette verso Via Chiodo, giunte in Viale Fieschi, percorreranno viale Amendola, viale Italia, via Campanella e da qui proseguiranno regolari. Le vetture della linea 1 - 12 - 14 in direzione Via Chiodo transiteranno da viale Amendola, viale Italia, via Campanella e da qui proseguiranno regolari. Le vetture della linea 3, L/S, SC percorreranno la Galleria Spallanzani, via Gramsci e saranno poi regolari.