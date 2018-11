Il Cardarelli in vetrina a Orientamenti

La Spezia - Saranno presentati domani a Orientamenti i laboratori territoriali per l’occupabilità avviati dall’Istituto Superiore Statale “Vincenzo Cardarelli”- indirizzo Tecnico, Costruzioni Ambiente e Territorio della Spezia. La presentazione si terrò domani nella sala “Bora”.

L’Istituto Superiore Statale “Vincenzo Cardarelli”- indirizzo Tecnico, Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) con sede nella città di La Spezia offre oggi un’opportunità di formazione unica in Liguria, grazie alla vincita di uno specifico bando di concorso da 750.000€ del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità. 58 i progetti risultati finanziabili su oltre 500 progetti presentati in tutta Italia: l’Istituto Tecnico Cardarelli - indirizzo CAT è risultato l’unico vincitore in tutta la Regione Liguria.

Quattro i percorsi tematici di approfondimento previsti, sviluppati ciascuno da un Laboratorio ad hoc: qualità urbana ed, equilibrio ambientale, riqualificazione energetica che prevede un laboratorio energetico, recupero, salvaguardia e mantenimento in sicurezza del territorio, turismo come filiera produttiva integrata. Si tratta di veri e propri laboratori tecnologici nei quali è possibile sperimentare l’utilizzo di apparecchiature avveniristiche: droni professionali, laser scanner e stampanti 3D, termocamere.