Il Capellini Sauro diventa il centro del Laboratorio territoriale

La Spezia - Il “Capellini – Sauro” della Spezia è stato individuato per ospitare il Laboratorio Territoriale per la provincia. Il progetto rientra nella strategia digitale di Regione Liguria che attua sinergie fra azioni diverse condividendone obiettivi e finalità: l’attivazione dei Laboratori Territoriali è infatti possibile grazie alla governance coordinata dei progetti “Digitalizzazione diffusa del sistema pubblico regionale” finanziato dal POR FESR 2014 – 2020 , da “Scuola Digitale Liguria”, finanziato dal POR FSE 2014 – 2020 con la conduzione operativa di Liguria Digitale e in collaborazione con il Comune della Spezia.

I cinque Laboratori Territoriali della Liguria sono un luogo di incontro, di sperimentazione e di pratiche innovative per attività didattiche, cittadinanza digitale, formazione specifica, alfabetizzazione digitale, fab lab e altro ancora.

All’interno del laboratorio del “Capellini – Sauro” sono disponibili strumenti digitali per molteplici attività: tablet, workstation, pc, stampante 3D, videocamere, sistema di gestione di realtà virtuale utilizzabili dai cittadini, imprese , associazioni e studenti.

L’Istituto è un punto di riferimento per l’innovazione e la formazione didattica digitale, è stato più volte selezionato dal MIUR per attuare le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica innovativa.



Il Laboratorio Territoriale rappresenta un’opportunità per avviare e/o consolidare attività di collaborazione e di coprogettazione con tutte le realtà pubbliche e private della provincia per aumentare la competenza digitale, utile a supportare lo sviluppo di figure professionali da integrare in contesti lavorativi e contribuire allo sviluppo economico e tecnologico del territorio.

All’inaugurazione, il 29 ottobre, saranno presenti le autorità: il Dirigente Regionale del settore istruzione Dott. Michele Scarrone, il Vicesindaco della Spezia , la Dott.ssa Genziana Giacomelli, l’assessore ai servizi informatici Dott. Gianmarco Medusei e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Dott.ssa Chiara Francesca Murgia. Parteciperanno inoltre referenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, esponenti di aziende e centri di ricerca del territorio con i quali l’istituto ha costantemente rapporti di collaborazione.

Durante la mattinata gli studenti saranno coinvolti in attività e esperienze sulla realtà virtuale, sulla robotica e sul pensiero computazionale.