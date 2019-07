Il Cai sul fronte della grande guerra

La Spezia - Sui luoghi della grande guerra al confine austriaco, in una zona dove caddero sul campo 16.000 uomini degli opposti schieramenti. Ad uno specifico angolo della Val Pusteria, dal monte Piana al monte Elmo, ha fatto visita il CAI della Spezia: un gruppo di 42 soci condotti da Giuliano Sarbia, che si è avvalso della collaborazione del presidente del Club Alpino Italiano di Brunico, Gianni Moreschi, e dell’ex alpino Antonio, ora colonna del Soccorso Alpino Nazionale di Dobbiaco.



Per sentieri ed ex vie militari, la comitiva spezzina ha esplorato con particolare interesse le trincee intorno a quota 2.300-2.500 metri dove è stato tenuto, a titolo di monito contro le guerre, un cannone 1GM presso il rifugio intitolato all’eroe Angelo Bosi, maggiore della Fanteria.



Camminamenti allo scoperto, ancora invasi da banchi di neve, e gallerie nel sottosuolo roccioso portano ad osservare strategiche postazioni dov’erano collocati mitragliatrici e lanciamine.



Entrati in pieno territorio austriaco sulla Costa Carnica (tanto di cippo di confine) dove sorge il Rifugio Sillianerhutte (mt 2.447) , tra valloni dove la neve tarda a sciogliersi, il gruppo è sceso infine alla malga Klammbach e al maso Floben, attraversando un’area montana di pascoli dove una sola azienda manda in libertà più di 600 capi tra bovini, equini e caprini.



L.B.