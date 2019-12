Il Cai spezzino non si ferma mai: adottato un documento antico da restaurare

La Spezia - Il 2019 volge al termine ma l'attività del Cai della Spezia non si ferma. “Quattro passi tra le righe” è un’iniziativa CAI che parte dal progetto “Adotta un Documento” promosso dall' Archivio di Stato Genova. Il CAI della Spezia adotta un documento bisognoso di restauro datato 4 novembre 1085 scritto presso il Castello di Vezzano (l’attuale Vezzano Ligure) nel quale si parla di una donazione, da parte degli Obertenghi (signori di Vezzano) a favore di Aimerico abate del Tino, per la ricostruzione del Monastero di San Venerio.



A marzo scorso il Cai della Spezia ha organizzato un’escursione nei luoghi dove è stato scritto ed il ricavato dalla gita è stato investito nel restauro (con l’intenzione, in futuro, di organizzare gite al Tino per descrivere il contenuto del documento adottato e restaurato). Nel mese di dicembre a Genova, presso l’Archivio di Stato, è stato rilasciato un certificato di adozione al presidente Alessandro Bacchioni ed il documento sarà esposto, restaurato, con il nome

dell'adottante. A Gennaio 2020 la sezione CAI della Spezia sceglierà un altro documento in Archivio di Stato, che verrà raccontato durante le visite sull’isola del Tino; anche in questo caso sarà promossa una sottoscrizione tra i soci per il restauro.



Non solo: dal 12 al 31 dicembre, presso la Mediateca Sergio Fregoso di via Firenze 37 è possibile visitare la mostra fotografica dedicata a “ Gino .....100 e altre storie” per commemorare il centenario della nascita del proprio socio Gino Maschio scomparso nel 2018 e ricordare gli ultimi 40 anni della vita della sezione: "Era una grande figura del CAI spezzino, ha formato ed aggregato donne ed uomini che hanno raggiunto prestigiosi risultati nell’alpinismo, nell’arrampicata e nelle strutture stesse del Cai. Un cammino lungo 70 anni, iniziato con la chiamata nel Corpo degli Alpini alla vigilia della 2^ Guerra Mondiale e culminato con la salita al Pizzo D’Uccello, dieci anni fa, per festeggiare, nell’ambiente a lui più gradito, il 90° compleanno. È’ stato, per tutti noi, un esempio ed un punto di riferimento: da lui abbiamo sentito per la prima volta il termine di “imparare facendo”; nel 1989/1990 organizzava il primo corso di escursionismo. Cosa mai fatta a livello nazionale".



Infine, giovedì 19 Dicembre ore 21 presso la Mediateca Sergio Fregoso, la ricorrenza annuale dello scambio degli auguri tra i soci e quanti avranno il desiderio di partecipare, nel corso della quale ci sarà la presentazione del libretto sezionale 2020 con tantissime gite ed iniziative varie organizzate dalle Scuole e Commissioni.