Il Cai ringrazia il Comune per gli spazi ricevuti all'interno della ex Beghi

La Spezia - Il presidente della Sezione CAI La Spezia Alessandro Bacchioni, nell'accogliere la notizia, esprime i più sentiti ringraziamenti alla Giunta Peracchini che, su proposta dell’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi, ha deliberato la concessione all’utilizzo degli spazi all’interno dell’ex sede della Biblioteca “A. Beghi” alle Associazioni d’Arma e al CAI Sezione La Spezia.

Bacchioni rivolge un particolare ringraziamento all’Assessore Piaggi che, con la costante presenza nelle iniziative che riguardano ambiente e socialità, è stato un punto di riferimento per la buona riuscita della concessione e puntualizza che questa nuova collocazione della sede sociale sarà una grande opportunità di crescita per il CAI della Spezia; gli spazi nella nuova Casa della Montagna consentiranno di svolgere attività, festival dedicati al cinema della montagna, corsi , conferenze che contribuiranno ad inserire la Sezione stabilmente nel tessuto culturale della città; per finire un breve elenco di alcune delle molteplici attività che la Sezione CAI della Spezia ha promosso o ha compartecipato, in stretta collaborazione con i vari assessorati del Comune , in periodi recenti: dal progetto dell'Alta Via del Golfo, a Spezia Outdoor, al sentiero "Sotto le mura", al recentissimo "Percorsi ad Anello, Camminare per conoscere" ed altri .



“Il Comune della Spezia è sempre dalla parte delle Associazioni soprattutto in questo momento di grave difficoltà dettato dall’emergenza covid-19 – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – le Associazioni rappresentano un luogo di incontro importante e un presidio di socialità, comunità e impegno civico importante e vanno assolutamente tutelate. Il Regolamento del Patrimonio va proprio in questa direzione e questa delibera lo attua concretamente mettendo anche a frutto degli spazi che erano finora inutilizzati.”

“Le Associazioni d’Arma e il Cai rischiavano di rimanere senza una sede per lo svolgimento delle loro attività. Spiega l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi. Nei mesi scorsi le Associazioni d’Arma ed il CAI avevano richiesto all’Amministrazione la concessione di locali di proprietà comunale per svolgere le proprie attività. Insieme alla richiesta le associazioni hanno presentato un progetto che una apposita Commissione ha valutato meritevole visto anche il valore sociale in relazione alle attività svolte.



Il “Regolamento Patrimonio” infatti stabilisce che la Giunta comunale può concedere l’utilizzo di beni immobili di proprietà comunale da destinare al soddisfacimenti di scopi sociali attraverso l’affidamento in concessione a particolari categorie di soggetti che svolgano attività sociale, non lucrativa, tale da rivestire particolare rilevanza rispetto ai bisogni della collettività locale.

Con questa delibera ancora una volta la Giunta spezzina trova una soluzione concreta ai problemi rappresentatigli e dimostra la grande attenzione che ha nei confronti delle associazioni. La Ex biblioteca Beghi – conclude l’assessore Gagliardi - era inutilizzata e grazie anche al grande lavoro degli uffici verrà affidata a queste associazioni particolarmente meritevoli che si impegnano nella nostra città in modo concreto.”