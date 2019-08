Il Cai dopo la tragedia di Simon Gautier: "Scaricate GeoResq"

La Spezia - Il tragico incidente che ha visto il 27enne francese Simon Gautier perdere la vita nel Parco del Cilento ha riproposto in Italia il problema della difficoltà della localizzazione delle chiamate da telefono cellulare. A questo proposito Club Alpino Italiano (CAI), unitamente al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) invita tutti i frequentatori della montagna o aree impervie , a scaricare sul proprio smartphone l'app GeoResq il servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso H24 gestito dal CNSAS .

"E’ doverosa una premessa molto importante - si legge in una nota del Cai spezzino -: la tecnologia non potrà mai sostituire completamente le competenze tecniche del singolo individuo e le buone pratiche di frequentazione di un ambiente di media e alta montagna ; questi strumenti tecnologici possono semplificare le cose in caso di emergenza.

L’app. GeoResq , gratuita per i soci CAI e a pagamento per qualsiasi cittadino che ne voglia fare uso (per info www.georesq.it ) consente di determinare la propria posizione geografica in qualsiasi momento, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni, di garantire l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato ed in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso la centrale operativa GeoResQ ; come tutte le app, ovviamente, funziona solo con segnale telefonico ma fortunatamente sul territorio nazionale la copertura è in miglioramento di anno in anno".

E' possibile scaricare #GeoResQ dallo store dello smartphone, ed è anche possibile simulare una chiamata di soccorso tramite un'apposita demo.