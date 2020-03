Il 9 marzo i dipendenti dei servizi sanitari incrociano le braccia

La Spezia - L'associazione sindacale Cobas Sanità, Università e Ricerca ha proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale per la giornata del 9 marzo 2020. Lo sciopero riguarda pertanto anche le aree della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, delle professioni sanitarie, professionale, tecnica, amministrativa ed il Comparto. Nella medesima giornata è stato proclamato da Slai Cobas per il sindacato di classe, USI - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, Cub, Usi Cit e Usb lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori e tutti i comparti, che riguarda pertanto anche le Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle professioni sanitarie, professionale, tecnica, amministrativa ed il comparto, nonché i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale. Si precisa che il sindacato Cub specifica che per i lavoratori turnisti viene compreso anche il primo turno montante. L’azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Si avverte, pertanto, l’utenza che nei servizi non essenziali si potranno verificare eventuali disservizi.