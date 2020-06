Il "6" fortunato? L'azzardo drena agli spezzini la stessa cifra ogni anno

La Spezia - Gli spezzini hanno speso in ricevitoria 278.587.228 euro nei giochi d'azzardo durante il 2019. Slot, scommesse sportive, lotterie, bingo, videolottery, gratta&vinci, macchinette varie, lotto e superenalotto hanno ricevuto una cifra pari a quella che si trova nel bilancio di previsione del Comune della Spezia alla voce "totale delle entrate". E i dati del monitoraggio compiuto annualmente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono per adesso provvisori e verranno . Ma soprattutto, si noti bene, si riferiscono solamente alle giocate fisiche, ovvero quelle in cui il giocatore si reca di persona a tentare la sorte e chiaramente al gioco legale.



Ma già solo il metodo tradizionale aiuta a rendersi conto del volume d'affari. Se quella è la cifra dei ricavi totali, solo 209.750.010 euro ritornano nelle tasche (di pochi) sotto forma di vincite. In pratica per 1 euro speso, la collettività dei giocatori ne riceve in cambio dalla "sorte" circa 0,75 in un meccanismo di redistribuzione della ricchezza per lo più casuale e non meritocratico. Restano 68.813.124 euro che invece sono stati drenati dalle tasche delle famiglie spezzine. Curiosamente, una cifra molto simile a quella della vincita milionaria di Arcola con il famoso 6 al Superenalotto del gennaio scorso. Per una vittoria da "una volta nella vita" per un singolo giocatore, la stessa cifra viene drenata annualmente dalla collettività, come dimostrano anche i dati degli anni precedenti.

Da questa il Fisco trattiene 39.602.507 euro. E' come se ogni 1° gennaio tutti i residenti tra Luni e Deiva Marina - intesi anche i neonati e chi non sa neanche come si compila una giocata al lotto - aprissero il portafoglio per regalare 311,47 euro. A chi? In parte allo Stato e in parte ai concessionari privati. E ancora, giusto per rendersi conto, una famiglia di quattro persone, genitori e due figli, in pratica rinuncia volontariamente ad una cifra superiore ai 1.200 euro in un anno. Pari alla metà di uno stipendio mensile medio, in una provincia che ha un reddito annuale già più basso di mille euro rispetto alla media europea.



Dando un'occhiata ai singoli comuni, la Spezia città ha giocato per 165.176.292 euro (1.769 euro a persona) seguita da Sarzana con 52.622.529 euro (2.393 euro pro capite). Raccolta ricca in alcuni comuni relativamente piccoli ma di passaggio, in cui è più facile evidentemente che si fermi magari il pendolare quotidiano: a Santo Stefano Magra 6.290.597 euro, a Bolano 6.156.079 euro, Vezzano Ligure con 6.041.977 euro, Luni con 6.302.598 e Arcola 6.076.170 euro. Di contro, si è giocato per 5.814 euro a Zignago e per 12.819 euro a Rocchetto Vara.

Il dato provinciale totale è in calo rispetto al 2018 di 6.464.187 euro, ovvero il 2,3% circa. Ma questo non significa necessariamente che alla Spezia e provincia si giochi di meno. In Italia il gioco online ha superato il volume d'affari di 36 miliardi nel 2019, in crescita del 16%. Un vero e proprio boom. Oggi una giocata su tre avviene tramite app o pc ed è quindi difficilmente calcolabile su base territoriale. E' invece facilmente quantificabile la massa di persone che sono in cura per problemi di ludopatia. Il Consorzio Cometa, che ogni anno emette un report sulla realtà locale, segnala una costante crescita: 120 persone hanno chiesto aiuto nel 2017, erano 160 nel 2018 e sono state oltre duecento nel 2019.