Il 4 novembre anche due navi visitabili in arsenale

La Spezia - Anche quest’anno la Difesa si appresta a celebrare la ricorrenza del 4 novembre per ricordare il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate”. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel sacello dell’Altare della Patria a Roma, inoltre, con il Regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 novembre fu dichiarata festa nazionale.

Nella sede della Spezia le cerimonie inizieranno presso la Porta Principale dell’arsenale dove, alla presenza delle autorità civili e militari, si terrà la solenne cerimonia dell’alzabandiera. Successivamente, dopo il trasferimento attraverso le vie cittadine presso il monumento ai caduti in Piazzale del Marinaio, si svolgerà la consegna dellabandiera nazionale all’istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia e la cerimonia militare commemorativa con la deposizione corone al monumento ai caduti. Saranno schierate, unitamente al picchetto d’onore interforze, le rappresentanze delle forze armate e dei corpi armati dello Stato della sede e le rappresentanze dei gonfaloni e delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nel pomeriggio, in Piazza Mentana, si svolgerà inoltre un’esibizione della banda di presidio a favore della popolazione. Le celebrazioni si concluderanno presso la Porta Principale dell'arsenale dove si svolgerà la solenne cerimonia dell’ammainabandiera. A Napoli si terrà la celebrazione, a livello nazionale, per ricordare questa giornata che segnò la fine di quella che allora venne definita la “Grande Guerra”, e in cui andò a compimento il processo di unificazione nazionale che, iniziato in epoca risorgimentale, aveva portato alla proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861.



Programma delle celebrazioni e commemorazioni alla Spezia

Lunedì 4 novembre 2019

08.30 Solenne cerimonia dell’Alza Bandiera presso l’Ingresso principale della Base Navale della Spezia;

A seguire trasferimento per le vie del centro in Piazza Europa;

A seguire Cerimonia donazione Bandiera Nazionale all' Istituto Professionale “Domenico Chiodo" della Spezia, Piazzale del Marinaio (Piazza Europa);

A seguire Deposizione corone d’alloro presso il Monumento ai caduti, Piazzale del Marinaio (Piazza Europa);



16:30 Piazza Mentana (La Spezia) - Concerto della Banda di Presidio a favore della popolazione;

A seguire trasferimento per le vie del centro in Arsenale M.M.;



17.01 Solenne cerimonia dell’Ammaina Bandiera presso l’Ingresso principale della Base Navale della Spezia.



Appuntamenti correlati al 4 novembre alla Spezia

Museo Tecnico Navale visitabile a titolo gratuito dalla cittadinanza il giorno 4 novembre con orario continuato dalle ore 08.30 alle ore 19.30;

Unità Navali: Nave Grecale e Nave Rimini, ormeggiate all’interno della Base Navale della Spezia e visitabili dalla popolazione il giorno 4 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, con accesso pedonale da Porta Principale.-

Domenica 3 novembre 2019 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso la piscina Aldo Mori della Marina Militare gli istruttori della scuola subacquei del Raggruppamento subacquei ed incursori accompagneranno sott’acqua i ragazzi della Spezia durante una manifestazione denominata “A scuola d’immersione con Comsubin” organizzata in occasione della giornata delle Forze Armate.