Il 25 aprile si festeggia sul balcone a cantare con tutti i vicini

La Spezia - Ed è alle 18 che la Festa della Liberazione ha raggiunto il culmine in alcune zone della città. In molti quartieri prosegue l'appuntamento in balcone e nella giornata di oggi qualcuno ha fatto un passo in più. Tante canzoni dal balcone e ad aprire l'immancabile inno di Mameli. In particolare, nel quartiere di Mazzetta in molti si sono affacciati per più di un'ora hanno cantato e ballato, senza dimenticare "Bella ciao" canzone simbolo della giornata e poi qualche richiesta. Tra applausi e qualche canzone stonata uno scroscio d'applausi per sentirsi meno soli e ripetersi che "Andrà tutto bene". Se in molti casi gli incontri sul balcone trattiene vicini e palazzi pochi minuti, oggi, in tanti si sono trattenuti un po' di più in un 25 aprile diverso e baciato dal sole. L'appello tra tutti è quello di resistere nella battaglia al virus che ha levato tante cose, ma non la voglia di stare insieme.