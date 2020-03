La Spezia - Si dispone la chiusura d' ufficio dei Servizi provinciali per i giorni venerdì 20 e sabato 21 marzo 2020. Il personale dipendente interessato potrà scegliere tra l'imputazione in conto ferie di tali giornate o concordare modalità diversa con il proprio Capo servizio per il recupero delle stesse. Restano comunque fermi, per le suddette giornate, i servizi di reperibilità e pronto intervento, così come disposti dal dirigente. Contatti: 0187742210