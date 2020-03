Il 118 ringrazia i volontari: "Persone speciali, forza ragazzi"

La Spezia - Riceviamo dal personale del 118 spezzino



È in momenti come questo che ti rendi conto che le persone che ti circondano sono importanti, soprattutto quelle con cui lavoriamo e condividiamo tanto. Abbiamo la fortuna di lavorare con persone della Croce Rossa e delle Pubbliche Assistenze tutte, per lo più volontari, persone speciali che nel momento del bisogno si spendono per gli altri rischiando la loro salute.

La Sanità è fatta anche di queste persone a cui noi vogliamo rendere merito. Dipendenti o volontari sempre in prima linea, a Voi va il nostro ringraziamento. Forza ragazzi.



Il personale del 118 spezzino