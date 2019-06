Igiene, salute, sicurezza e nutrizione, consigli per i più piccoli

In sintonia con le direttive della Regione Liguria nel 2013 è nato un gruppo di lavoro con lo scopo di elaborare uno strumento operativo, rivolto agli educatori della prima infanzia.

La Spezia - Giovedì 6 giugno alle 16.30, presso la Mediateca regionale “Sergio Fregoso” della Spezia, si terrà la presentazione delle “Linee di indirizzo in materia di igiene, salute, sicurezza e nutrizione nei servizi educativi per l’infanzia del territorio della Asl5” nate dalla collaborazione tra operatori, Comune capoluogo e distretti sociali, direttamente coinvolti nella gestione e funzionamento dei servizi socioeducativi della prima infanzia.



L’attenzione della Regione Liguria alla qualità dei Servizi Educativi per la prima infanzia investe, oltre che il versante pedagogico anche quello igienico-sanitario, altrettanto importante sotto il profilo qualitativo. Attraverso il lavoro di un gruppo interistituzionale composto da funzionari regionali, coordinatori pedagogici distrettuali, referenti Comunali e personale medico delle Asl liguri e consulenza e supervisione di A.Li.Sa sono state elaborate linee guida, approvate con D.G.R. n. 1016 del 07/12/2017 “Indirizzi Regionali per il miglioramento della qualità dei servizi socioeducativi per la prima infanzia in materia di aspetti sanitari di igiene degli alimenti ed igienico sanitari”.



In sintonia con le direttive della Regione Liguria nel 2013 è nato un gruppo di lavoro con lo scopo di elaborare uno strumento operativo, rivolto agli educatori della prima infanzia, con l’intento di fornire, con semplicità e concretezza, indicazioni di fondamentale importanza per la salute dei bambini 0-3 anni e promuovere uniformità di comportamento nel “modus operandi” degli operatori. La pubblicazione è una raccolta di norme, di buone prassi igieniche e consigli nutrizionali che, oltre a recepire la direttiva regionale, vuole essere uno strumento di dialogo con il personale di settore con l’obiettivo di garantire la salute, la sicurezza e, contestualmente, un adeguato sviluppo psicofisico e pedagogico dei bambini da 0 a tre anni di età.