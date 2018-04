Iba drink, la finale è sempre più vicina. Partecipanti da tutta Italia

La Spezia - Sono ben 42 gli Istituti che hanno partecipato alle tre tappe (Nord, Sud e Centro) del concorso nazionale Iba Drink 2018, arrivato alla sesta edizione. Se l'anno scorso erano 26, quest'anno l'elevato numero di adesioni, ha fatto sì che si creassero tre selezioni. La prima, a Febbraio, a Cicciano, che ha visto protagoniste le scuole del sud. La seconda tappa ad Orbetello (Grosseto), che ha ospitato una selezione di scuole dalle Marche, Umbria e Lazio, oltre alla stessa Toscana. Ed infine, l'ultima tappa a Cornaredo (Milano), dove altre 5 scuole hanno avuto accesso alla superfinale in Liguria.



Pertanto il 23 Maggio, in due giornate, ospiti di AIBM, le 15 scuole finaliste si sfideranno in due prove pratiche ed una teorica, presso il castello di Lerici. Il concorso come sempre è organizzato dall’Associazione italiana Bartender & Mixologist, in collaborazione con l’Ipsseoa “Giuseppe Casini”, diretto dalla professoressa Margherita Gesu.



L’evento sarà patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Lerici, con il supporto dell’Assessorato al turismo, in particolare dell'assessore Luisa Nardone, tanto che è stata prevista una cena evento la sera del 23 Maggio ed una visita per gli ospiti allele Cinque Terre, organizzata dal settore accoglienza del "Casini".



I partecipanti si cimenteranno quindi sia in una prova teorica sia in una di pratica. Quest’ultima di difficoltà medio-alta, consisterà nel realizzare un cocktail IBA, misurato nei minimi dettagli dalla giuria.

L'organizzazione del concorso è diretto dal Fiduciario Angelo Desimoni, aiutato dallo staff AIBM e da alcuni allievi del Casini.

L'evento è aperto al pubblico, che potrà andare a curiosare come si svolge un concorso di barman.



Questo è l’elenco degli Istituti selezionati per la finale:

ISS Giovanni Bosco Gazoldo degli Ippoliti Mantova.

IPSSEOA Karol Wojtyla di Catania

Istituto Alberghiero Marco Polo, succursale di Camogli (Ge)

IPSEOA Ugo Tognazzi di Pollena Trocchia (NA)

Isis E. Mattei di Rosignano Solvay (LI)

Ipseoa "Farnese" di Caprarola(VT)

ENAIP Trentino Cfp di Riva del Garda (TN)

ISIS Galileo Ferraris di Caserta

ISI Fratelli Pieroni di Barca (Lucca)

ISS Domizia Lucilla di Roma

IPSEOA Carmine Russo di Cicciano (NA)

IIS Olmo di Cornaredo (MI)

IIS Raffaele Del Rosso di Orbetello (GR)

IIS Jacopo da Montagnana (PD)

IS Graziani Torre Anunziata (NA)