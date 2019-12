I volontari puliscono Via Marconi e il Torrente Dorgia

La Spezia - Il "Comitato tutela territorio Isola Montalbano Felettino" continua la propria azione per il decoro e la salvaguardia del territorio attraverso il lavoro dei suoi volontari, che ha reso possibile nuove giornate ecologiche dedicate alla raccolta dei rifiuti lungo Via Marconi e lungo il corso del Torrente Dorgia.



Numerosi volontari soci del comitato, coordinati dal vicepresidente Nicola Di Carlo, armati di guanti, sacchi e attrezzi per lo sfalcio, hanno raccolto quintali di spazzatura abbandonata a terra e ingombranti rinvenuti nell'alveo del fiume, ripulendolo anche dalla copiosa vegetazione infestante.

Sfalcio e pulizia sono stati eseguiti anche nel terreno in comodato d'uso al comitato che è adiacente il cimitero della chiesa di San Giacomo a Isola e che è stato destinato alla piantumazione dei fichi "Binei" (progetto attivo da due anni).



Il comitato presieduto dall'avvocato Pasquale Iodice, rimane impegnato costantemente anche nel controllo e segnalazione del fenomeno delle discariche abusive, che continua ad essere un problema di inciviltà molto presente nelle zone di Via Del Forno, Via Montalbano e Via Marconi.