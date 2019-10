I volontari di Prospezia puliscono un cortile dell'Umbertino

La Spezia - Non solo feste di quartiere per aggregare, socializzare e portare allegria, non solo eventi per donazioni. Prospezia Ciassa Brin ha radunato alcuni residenti anche domenica mattina dedicata alla pulizia di un cortile del quartiere, nella fattispecie quello tra viale Aldo Ferrari e Via Lamarmora. "L'iniziativa non vuole significare nessuna contestazione - chiarisce Andrea Canini - ma solo amore per il nostro quartiere e mandare un segnale che non esiste solo il mugugno. Ringrazio Nadia, Esebel e Nicolas che si sono adoperati per questo". Questo è l'inizio di un percorso che, come associazione, si sono prefissati: parlarsi, conoscersi, collaborando tutti insieme per il quartiere nel rispetto delle regole.