La Spezia - Come gli elfi di Babbo Natale si impegnano a fare in modo che sia tutto perfetto, i volontari di Anta onlus fanno più o meno la stessa cosa per garantire ai gatti meno fortunati un po' di cibo. Con questo spirito i volontari impacchetteranno i regali nei punti vendita Tigotà in Via XXIV Maggio e in Viale San Bartolomeo il 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 23 dicembre. L'impachettamento è a offerta libera e servirà per sostenere Anta onlus nelle attività e situazioni quotidiane sul territorio.