I video di Cds sul canale Youtube

La Spezia - L’informazione di Città della Spezia è anche video. Vi suggeriamo di dare un'occhiata al canale Youtube di Città della Spezia, uno dei primi a nascere in provincia nell'eta di internet. Gli ultimi video caricati in occasione dei servizi giornalistici più recenti ma anche il grande archivio quasi ventennale del nostro quotidiano, attraverso il quale è possible guardarsi o riguardarsi come è cambiata la cittò, i suoi protagonisti, le sue sfide a partire dall'inizio del nuovo millennio. Per accedere al canale basta cliccare sul logo in alto a destra della home page di Cds. E buona visione.