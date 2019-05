I transiti all'Europa Park crescono del 10 per cento

Senese: "Dal punto di vista economico gli utili sono in attivo ed è punto importante perché sono compresi anche gli ammortamenti".

La Spezia - “Speriamo di aver messo a tacere tutte le polemiche. Finalmente si è tornati a mangiare la porchetta su Piazza Europa”. Con una battuta dalla sala giunta della Camera di commercio Riviere di Liguria di Francesco Fiorino, direttore Europa Park Srl ha fatto un bilancio della struttura che per il secondo anno e per un mese ospiterà la mostra “Beyond E_Park – Brera Underground” dove otto allievi della prestigiosa Accademia di Milano esporranno nel parcheggio (leggi qui).

La presentazione della mostra è stata appunto un'occasione per fornire anche dei dati: “Nel 2018 ci sono stati 225mila transiti in un anno, con una media di 900 persone al giorno. Nel primo quadrimestre di quest'anno possiamo stimare un aumento del 10 per cento. Nel 2017 erano stati 190mila. L'Europa Park si dimostra dunque un'infrastruttura sempre più integrata in città. Una valida alternativa per chi non vuole difficoltà per sostare in città”.



“Lo avevamo detto fin dall'inizio che questo parcheggio non si sarebbe limitato a una semplice fruizione - ha dichiarato Stefano Senese, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria - e diverso dagli altri con al suo interno delle iniziative. E per questo abbiamo creato un vero e proprio marchio. Dal punto di vista economico gli utili sono in attivo ed è punto importante perché sono compresi anche gli ammortamenti. Il rientro dell'investimento non sarà anticipato ma siamo in linea con i tempi (15 anni, ndr) che ci eravamo preventivati”.



“Con questa infrastruttura della città – ha concluso Davide Mazzola, amministratore unico Europa Park Srl facendo riferimento alla mostra degli studenti dell'Accademia di Brera – e l'iniziativa ad essa collegata vorremmo lanciare un appello alla città di aderire in massa a questo evento. Daremo l'opportunità ai fruitori del parcheggio di indicare le opere migliori e negli anni prossimi speriamo di poter coinvolgere altre accademie”.