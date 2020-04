I tassisti portano a casa la spesa, accordo fra Comune e Consorzio

La Spezia - Amministrazione Peracchini e Consorzio Radio Taxi insieme per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, o che non possono uscire per acquistare bene di necessità in questo periodo di restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sfruttando la nuova opportunità permessa dall'ordinanza regionale, l’amministrazione Peracchini e l’Assessorato alle Attività Produttive, con la collaborazione di Confartigianato e Cna, si sono infatti attivati per aiutare e coadiuvare gli esercizi alimentari nel loro importante operato, ma anche coloro che non possono uscire per fare la spesa.



Il servizio di consegna della spesa a domicilio, che verrà svolto seguendo tutte le prescrizioni per prevenire il contagio degli operatori e degli utenti, prevede che i tassisti prelevino i beni di prima necessità dal venditore, li carichino e li trasportino davanti alla casa o al passo carraio del cliente.



Le tariffe previste saranno le seguenti: 10 euro in città e nella prima fascia esterna; 15 euro nelle zone collinari. Gli esercenti chiameranno il numero del Consorzio Radio Taxi al numero 0187 523523 per essere coadiuvati nella sola consegna.



«Se ci sarà adesione da parte delle attività si potrà fruire di uno strumento che aiuta a ridurre la circolazione delle persone. Da sempre crediamo nella collaborazione e nel rispetto, vogliamo supportare e aiutare la nostra comunità e soprattutto gli anziani in questo momento così difficile» sottolinea l’Assessore alle Attività Produttive, Lorenzo Brogi.