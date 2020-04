I supermercati Doro Italianity donano parte dell'incasso alla sanità spezzina

La Spezia - Supermercati Doro Italianity, ha deciso di chiudere tutti i punti vendita nel giorno di Pasqua, domenica 13 aprile, aprendo invece il giorno successivo, lunedì 14 Aprile, dalle 08:00 alle 13:00. "In un momento di grande difficoltà per l'intero sistema Italia - spiegano dal gruppo -, intendiamo dimostrare la nostra vicinanzaagli operatori sanitari che quotidianamente si adoperano per garantire assistenza alle persone. Per questa ragione parte dell'incasso dei Supermercati Doro Italianity della Spezia verrà devoluta all'Ospedale Sant'Andrea attraverso il conto corrente messo a disposizione per lo scopo. Intendiamo quindi ringraziare i nostri clienti, perché è anche grazie a tutti loro se questa iniziativa potrà avere un risultato di proficuo impatto".

I punti vendita del gruppo alla Spezia si trovano in Via Galilei 33-35, Via Napoli 133 e Via Fiume 121. I supermercati svolgono un servizio di consegna a domicilio per favorire le esigenze di quanti non possano recarsi nei punti vendita e in linea con le disposizioni Ministeriali di ridurre al massimo i contatti sociali. Le richieste di consegna a domicilio potranno essere inviate all'indirizzo mail: spesa@italianity.com indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo oltre che un elenco dettagliato della spesa.