I sogni di Lisa ed Ester: l'amore per la scienza e il valore della memoria

La Spezia - Quello che segue è l'elaborato completo di Lisa Leri, la studentessa 16enne del Liceo Costa che ha ricevuto il premio Aned alla memoria di Adriana Revere e Franco Cetrelli. Il testo di Lisa riporta l'ipotetico diario di una bambina che, assieme alla madre, sarà deportata in Polonia. "E' nato per pura casualità questo testo - spiega a Città della Spezia -, ma ho cercato di mettermi nei panni di una bambina che ha vissuto quella tragedia". Lisa da adulta vorrebbe lavorare nell'ambito della medicina, idealmente potrà far diventare realtà il sogno che ad Ester hanno infranto.



3.05.1941

Mi chiamo Ester e credo nel futuro.

Mi chiamo Ester, ho dodici anni e sono la migliore della scuola d'accordo, in effetti non proprio la migliore della scuola ma comunque sono brava e mia mamma è orgogliosa di me. La mia materiapreferita è la matematica, sono talmente brava che ieri é arrivata una lettera da parte della scuola alla mia famiglia, mia mamma piangeva di gioia. Non l'ho letta personalmente ma la mamma mi ha spiegato che non potrò più frequentare la scuola! Incredibile vero? Finalmente si saranno resi conto che sono troppo intelligente rispetto alla mia classe. Ad essere sincera sono leggermente dispiaciuta perché le mie amiche Anna e Sara mi mancheranno, però la mamma ha detto che supereremo tutto e che inizierò a studiare a casa.

In ogni caso da grande sarò una grande scienziata, ne sono certa.

15.05.1941

Mi chiamo Ester e credo nel futuro. Non ho ancora iniziato a studiare a casa perché la mamma non ha trovato un maestro adatto. Tutti rifiutano l'incarico dicendo che non hanno intenzione d'insegnare ad una ebrea, in realtà però io so che non vogliono insegnarmi perché pensano di non essere all'altezza ... peggio per loro. Ieri pomeriggio inoltre ho incontrato Anna e suo papà, ad Anna si sono illuminati gli occhi vedendomi, ero così felice che stavo per svenire ... poi però suo papà le ha tirato i capelli tanto forte da farla piangere, l'ha sgridata e le ha detto che non deve né parlarmi né salutarmi, non so il motivo di questo gesto ma vedendo Anna in lacrime mi si è spezzato cuore.



20.06.1941

Mi chiamo Ester e credo nel futuro. Oggi mentre giocavo in giardino si sono presentati due signori e mi hanno chiesto il mio nome e il mio cognome dopo mi hanno chiesto di andare a chiamare la mamma ed io così ho fatto. Appena la mamma ha visto i due signori mi ha ordinato di entrare in casa e chiudermi in camera. Così adesso mi ritrovo in camera ad aspettare che mi venga a chiamare, sono molto emozionata quelli potrebbero essere i miei nuovi maestri.



17.07.1941

Mi chiamo 5547 e credo nel futuro. Alla fine, lo scorso mese, quei due uomini non erano maestri. La mamma non mi ha detto i loro nomi anche perché appena è tornata in casa tremava dalla paura ha detto che da lì a poco saremmo dovute partire per un viaggio verso la Polonia.

Siamo partite due giorni dopo su una specie di treno insieme a migliaia di altre persone, c'era una puzza insopportabile e le persone sembravano tutte tristi, persino la mamma che è un'incredibile guerriera é sembrata distrutta.

Siamo arrivate qualche giorno dopo e subito ci hanno assegnato un numero, io da oggi in poi mi chiamerò 5547 e la mamma 8340, a me sembrava tutto divertente fino a che non ci hanno tagliato i capelh e cbpei hanno addirittura separate.

la mamma senza capelli faceva un po' paura ma era comunque bellissima. Prima di portarla via mi ha detto che mi vuole bene e che dovrò essere coraggiosa. E tanto tempo che non la vedo e mi manca molto, non siamo mai state separate per un periodo così lungo ma spero che almeno lei si stia divertendo.

II cibo è letteralmente disgustoso e non ho nessuno con cui parlare ... Alcuni giorni però nevica! La neve ha un colore diverso, sul grigio, io lavoro tutto il giorno e non avendo il tempo di studiare e giocare mi diverte guardarla scendere a fiocchi.

19.08.1941

Mi chiamo 5547 e credo nel futuro . Sono davvero stanca .. mi manca la mia mamma.

20.08.1941

Mi chiamo 5547 e credo nel futuro. Oggi é venuta una signora che ha detto a me e ad alcune mie compagne che verremo portate in una specie di doccia, credo sia bello finalmente fare una doccia dopo così tanto tempo. Non capisco perché le mie compagne stiano continuando a piangere da ore.



21.08.1941

Mi chiamo Ester e credo nella memoria