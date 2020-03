I sindacati a Regione e governo: “Assumere gli Oss spezzini”

La Spezia - “Le istituzioni trovino la soluzione per stabilizzare gli Oss spezzini.” Così le segreterie di Cgil, Cisl e Uil, che continuano: “Queste lavoratrici e questi lavoratori sono in prima linea contro l’emergenza coronavirus, con spirito di sacrificio eccezionale. Non meritano certo di continuare a vivere nell’incertezza del loro futuro lavorativo. Rivolgiamo quindi un appello alla Regione Liguria e al governo centrale, si adoperino in ogni modo per trovare una soluzione che garantisca che nessun posto di lavoro sia perso”.