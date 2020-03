I sindacati: "Nelle Rsa le condizioni di lavoro sono inadeguate al contenimento del contagio"

La Spezia - I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil rappresentati da Roberto Palomba, Mirko Talamone e Massimo Bagaglia denunciano le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nelle residenze per anziani (Rsa) e nei servizi di assistenza domiciliare dello Spezzino. I sindacalisti segnalano come i lavoratori del settore sarebbero impossibilitati a mantenere le distanze di sicurezza, elemento a cui si aggiungerebbe l’inadeguatezza e la scarsità di dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, camici monouso, occhiali e altre dotazioni) necessari per proteggere gli utenti più a rischio infezione che ricordiamo essere in condizioni di fragilità, ultraottantenni, affetti da cronicità e patologie invalidanti. “Siamo al paradosso. I lavoratori delle residenze per anziani devono stare in isolamento a casa come da Dpcm ma continuano ad andare al lavoro in queste condizioni in strutture molto spesso al collasso anche a causa delle riduzioni di personale dovute alla quarantena imposta da chi è entrato in contatto con utenti positivi al Covid-19 e dove molti pazienti sintomatici specie nei servizi a domicilio rappresentano un rischio per tutti coloro che lavorano e sono assistiti”.



Cgil, Cisl e Uil sottolineano quindi come sia necessario “adottare tutte le massime tutele per qualsiasi intervento sanitario e assistenziale nella logica di contenimento del rischio”. E proseguono: “Continueremo anche nei prossimi giorni a inviare diffide ai gestori e alla committenza nei contratti di servizio, a tutela dei lavoratori e utenti per la violazione dei protocolli di sicurezza firmati a livello nazionale sulla protezione da Covid-19 senza escludere la segnalazione alla prefettura dei datori di lavoro che non osservano le norme di legge”.