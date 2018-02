I salvadanai della carità per la Quaresima

La Spezia - Anche quest’anno, in diocesi, il periodo liturgico quaresimale, che inizia con le celebrazioni dei prossimi giorni, sarà caratterizzato dall’iniziativa che viene chiamata “Quaresima di carità”. Associazioni, famiglie e singole persone sono invitate a raccogliere offerte, frutto di sacrifici personali e di gruppo, depositandole nei tradizionali salvadanai di cartone, disponibili presso le parrocchie. Il Giovedì Santo, e comunque nei giorni precedenti la Pasqua, i salvadanai saranno restituiti in chiesa e le offerte raccolte saranno destinata ad alcune indicazioni che il vescovo diocesano ha predisposto d’intesa con la Caritas e con il centro missionario diocesano. Sul piano degli interventi caritativi, le intenzioni della “Quaresima di carità” 2018 sono due: il sostegno alle famiglie in difficoltà ed a rischio di emarginazione sociale, e la gestione del dormitorio diocesano “Locanda Samaritano”, che si trova nella Cittadella della pace a Pegazzano. Anche quest’anno ci sarà inoltre una intenzione di carattere missionario. Una parte delle offerte, infatti, verrà destinata al missionario padre Luigi Carlini, sacerdote diocesano che da molti anni opera in Brasile, in una missione della città di Macapà. In particolare, il sostegno andrà a potenziare alcune significative opere nel settore scolastico ed in quello abitativo nel territorio della missione. Padre Luigi è rimasto sempre in contatto con la sua diocesi di origine, ospitando anche i giovani spezzini nel corso della Giornata mondiale della gioventù del 2013 in Brasile.