I rifugiati delle scuole serali si raccontano nel libro 'Attraverso'

La Spezia - Si chiama 'Attraverso' il frutto del lavoro che ha preso il via lo scorso febbraio all'Istituto Capellini Sauro e che ora si appresta a farsi conoscere. Un libro nato da una collaborazione tra due classi quarte – ora quinte – dell'indirizzo meccatronica con alcuni richiedenti asilo che frequentano le serali dell'Istituto. I secondi hanno raccontato le loro storie, i primi li hanno aiutati a mettere nero su bianco vicende, problemi, emozioni. "Un pomeriggio, nelle aule del nostro istituto, sono arrivati i ragazzi deò Gambia, del Mali, del Senegal, della Costa d’Avorio a raccontare le loro odissee per terra e per mare. Il silenzio si è fatto pesante, necessario, e le parole hanno iniziato il loro viaggio. Pesanti, dolorose, trattenute all’inizio, poi più leggere. Le parole si sentivano finalmente al sicuro, pronte per essere scritte, pronte per diventare racconti, pronte per diventare memoria", spiegano le insegnanti del diurno che hanno seguito il progetto, Francesca Ferrari e Chiara Milano. Un progetto che, come afferma Marcella Tasso, docente delle serali, “ha come filo conduttore il 'fare memoria' e il coltivare la spereanza. Un'idea forse impopolare al giorno d'oggi, ma riteniamo che i richiedenti asilo debbano essere visti come un'opportunità. Studiano, si impegnano, ogni giorno lavorano per imparare meglio l'italiano. E i ragazzi delle due quarte li hanno aiutati a trascrivere quello che provano e hanno provato, un'esperienza che li ha arricchiti”.



Ebbene, è venuto il momento della pubblica uscita nel capoluogo. Brani del testo saranno letti venerdì 25 ottobre alle 17.00 alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo 49 e alle 18.00 alla Libreria Ricci di Via Chiodo 10. Le letture saranno accompagnate dalla fisarmonica di Nicola, uno studente delle serali. “Sarà possibile ascoltare racconti di un viaggio attraverso terra, fuoco, acqua e aria – spiega ancora la professoressa Tasso -. Omar, Lamin, Sireh, Toumani, Mamadou, Moussa, Karamoko ci hanno fatto conoscere le loro storie e con loro abbiamo attraversato il fuoco che ha innescato le urgenze dei loro viaggi verso il miraggio dell’acqua che li ha illusi, terrorizzati e cullati. Siamo giunti a respirare insieme a loro l’aria di straordinaria normalità che hanno saputo riconquistare”. L'iniziativa rientra nella manifestazione #ioleggoperché, che consente di donare libri alle biblioteche delle scuole, Capellini Sauro compreso.