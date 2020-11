I rider possono circolare nella Ztl, mai stata chiusa per i mezzi a due ruote

La Spezia - In merito all’accesso nella Ztl ai rider per la consegna a domicilio e ai privati cittadini per l’asporto, l’amministrazione comunale fornisce alcune precisazioni.



Motocicli, ciclomotori e motoveicoli possono liberamente circolare nella Ztl, sin dal 2015, ossia da quando è stata istituita.



Per quanto concerne le attività dei rider per la consegna a domicilio, fino al 3 maggio scorso le attività commerciali potevano effettuare un abbonamento annuo, del costo di 60 euro, per l’accesso al massimo di due veicoli nella Ztl, per il carico e scarico delle merci. Ma per agevolare il lavoro delle attività commerciali stesse, duramente colpite dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 19, dal 4 maggio 2020 al 31 gennaio 2021, tramite ordinanza, è stato concesso loro l’accesso gratuito senza limitazione del numero dei veicoli ma con l’obbligatorietà di comunicare le targhe ad Atc Mobilità e Parcheggi.



Per quanto riguarda l’asporto, invece, i privati cittadini non possono accedere con veicoli nelle Ztl ma dovranno sostare nelle zone limitrofe alle attività per poi effettuare l’asporto.