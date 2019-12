I professionali anima del lavoro, un convegno per scoprirlo

La Spezia - Dall'anno scolastico 2018-2019 a quello in corso la provincia della Spezia ha perso 156 iscrizioni. E l'emorragia tocca soprattutto i professionali. Alla Spezia solo il 10 per cento dei ragazzi che escono dalle secondarie di primo grado scelgono un percorso professionale. Il 53 per cento sceglie il liceo e il 37 per cento un istituto tecnico. Non molto differente la situazione a livello nazionale: il 55 per cento sceglie il liceo, il 31 il tecnico e il 14 per cento il professionale.

Sono i dati emersi questo pomeriggio nell'ambito del convegno nell’ambito del progetto comunitario “Med New Job” di cui è la Provincia della Spezia è partner e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – MIUR, ha organizzato il Convegno sul tema: “I nuovi Professionali: offerta formativa e mercato del lavoro”.

Ampia la platea dove docenti, professionisti e non solo potevano interagire direttamente con i relatori, attraverso lo smartphone e un proiettore, che contavano anche due degli autori della riforma scolastica Rosalba Bonanni, Arduino Salatin.

Il pomeriggio è servito anche per mettere in vetrina le strategie utili per il rilancio dei professionali, che di fatto formano e preparano i lavoratori del domani. Le esperienze già messe in campo e quelle che nasceranno possono andare a colmare la "fame" di molte aziende che cercano personale. Ed è da qui che parte il ragionamento del convegno di oggi al quale ha partecipato SanLorenzo.

"Dopo anni di indiscutibile crisi - ha spiegato Roberto Peccenini dirigiente dell'Ufficio scolastico regionale - comincia a manifestarsi una certa ripresa. Il rilancio degli istituti professionali arriva però dalle nuove normative che però può essere attuato solo con una vera alleanza tra famiglia, scuole, istituzioni e privati. Se l'istruzione professionale viene ben costruita in accordo con le realtà imprenditoriali e produttive può consentire percorsi di qualità. I professionali, in Italia, funzionano bene in quelle realtà dove viene costruita la filiera di un percorso che parte dai banchi di scuola e si traducono in attività all'interno di aziende".



Ed è quello che è avvenuto in almeno due scuole della provincia: l'Einaudi Chiodo e l'istituto tecnico Capellini Sauro dove stanno prendendo forma gli studi per formare un allestitore nautico e di un tecnico polivalente della progettazione e della costruzione navale.

In questo ambito tra le aziende che hanno investito maggiormente in questa idea di formazione ci sono i cantieri SanLorenzo.

"Abbiamo realizzato un percorso - ha spiegato Paolo Bertetti del settore Ricerca e Sviluppo della SanLorenzo - che si snoda attraverso gli istituti professionali, che poi attraverso anche l'Academy, porta i ragazzi a maturare concretamente una possibilità di impiego. Le figure più ricercate al momento sono del settore produttive sia nell'ambito delle ditte appaltatrici che nel cantiere SanLorenzo (elettricisti, idralulici, carpentieri ndr) e poi per la parte cantieristica si cercano molto marinai tecnici. Per il 2020 abbiamo in programma l'avvio di un corso per marinai imbarcati che si occupino soprattutto dell'accoglienza sia degli ospiti che della barca".



La giornata di oggi è servita, come detto, a mettere in campo le potenzialità delle scuole ed è stata accompagnata anche dagli elaborati gastronimici sia dell'alberghiero Casini, che ha curato il rinfresco, che dell'Arzelà di Sarzana con una mini vetrina di prodotti del territorio. Il professionali contano per il futuro dei ragazzi e non solo, infatti aumentano le curvature dei vari istituti.

"Il dato sul calo delle iscrizioni è preoccupante - ha dichiarato la consigliera provinciale con delega alla Formazione Patrizia Saccone - e il dato provinciale è in linea con il trend nazionale. Il convegno di oggi non finisce qui ed è l'avvio di un percorso con tutte le realtà del territorio dalle associazioni di categoria, ai sindacati passando anche da aziende e istituzioni e un finanziamento proveniente da Interreg Italia Francia Marittimo metteremo in campo una serie di azioni. In particolare alcune persone verranno a seguire i docenti per capire come strutturare la riforma dentro gli istituti professionali. L'obiettivo è quello di mettere al centro il saper fare e ridurre il mismatiching tra domanda e offerta".



La scommessa per reperire le esigenze delle aziende del territorio per ora punta soprattutto agli istituti professionali che cercheranno, anzi hanno già cominciato, a creare percorsi ad hoc. I cali delle iscrizioni, comunque, sono stati un po' in tutte le scuole. Nell'anno scolastico 2014-2015 il numero totale degli iscritti era 9.085, quest'anno (2019-2020) gli iscritti agli istituti provinciali sono 8.812. L'anno scolastico con il maggior numero di iscrizioni è stato il 2015-2016 con 9.148 studenti. L'anno peggiore risulta proprio quello in corso con, appunto, 8.812 studenti. Nella tabella allegata l'andamento delle iscrizioni in tutti gli istituti scolastici della provincia.