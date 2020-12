I prof diventano bibliotecari, a Spezia e Santo Stefano

La Spezia - Il Progetto “Biblioteche scolastiche in rete” finanziato dal Ministero dei Beni culturali ha visto protagoniste nella nostra provincia due scuole, l’ITCT Fossati da Passano e dal Comprensivo ISA 12 di S. Stefano Magra. Tra le attività più significative la realizzazione del corso di formazione per Operatori SBN web rivolto ai docenti. Il funzionario della Regione Liguria, Giuseppe Pavoletti, ha esaminato Giovedì 10 dicembre i candidati nella biblioteca del Fossati e tutti hanno ottenuto l’abilitazione a operare nel Servizio bibliotecario nazionale.



Le lezione di preparazione sono state tenute dalla dott.ssa Rossella Trevisan della BIblion S.c, attualmente in servizio presso le civiche di Levanto e Monterosso. L’abilitazione a catalogare in SBN è particolarmente preziosa in quanto permette agli operatori di valorizzare il patrimonio librario di una biblioteca, rendendo disponibile sul web e quindi liberandolo dai vincoli geografici e dalle schede cartacee locali. In questo modo è molto più semplice conoscere la disponibilità dei volumi tramite internet per poterne usufruire in un momento successivo. Le biblioteche scolastiche hanno un'urgente necessità di aggiornarsi e mettere in linea i propri cataloghi sui cosiddetti Opac, altrimenti rischiano di essere marginalizzate, sino a disperdere il proprio patrimonio, che spesso è costituito anche da libri rari e preziosi. Ora i docenti abilitati a Sbn potranno rivitalizzare il patrimonio bibliografico del Fossati da Passano diretto da Paolo Mafredini e quello di Isa 12 guidato da Simonetta Bettinotti.



Il conseguimento del titolo è stato apprezzato anche da Maria Angela Rebecchi, cha ha fortemente creduto nel progetto avviato quando era preside del comprensivo di S. Stefano Magra. Il gruppo di docenti appena abilitato ha ora la possibilità di fare da punto di riferimento ad altre scuole che in futuro varranno informatizzare la propria biblioteca. Ecco i nomi dei docenti operatori SBN web: Antonella Bontae e Pierluigi Castagneto del Fossati Da Passano, Pina Nulli, Monica Sassarini, Viviana Barbetta, Serena Sulmona di Isa 12.