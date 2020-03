I primi aranci nati all'Orto di San Giorgio vanno agli autistici

La Spezia - Un raccolto speciale per i ragazzi autistici assistiti dall’ANGSA (l’associazione nazionale dei genitori) della Spezia, l’ODV presieduta dal dottor Alberto Brunetti: in attesa di veder crescere i piccoli alberi di Pernambucco piantati in quantità sotto il castello l’Associazione Orti di San Giorgio ha donato il primo raccolto di arance amare dell’unica pianta già matura del parco, frutti ottimi per la preparazione di dolci e marmellate. I giovani autistici, accompagnati da soci e docenti della Onlus si sono divertiti a svuotare i rami della folta chioma, giusto in tempo perché gli agrumi non si staccassero da soli ed hanno riempito diverse cassette, da trasformare in gustosi vasetti di conserva. L’associazione Orti di San Giorgio gestisce l’area del Parco delle Clarisse per riconsegnare ai cittadini una memoria storica interrotta da anni, creando un’ alleanza con altre associazioni culturali per valorizzare quest’area nel tempo. L’ obiettivo vuole essere quello di realizzare un progetto unitario ed integrato che coinvolga i bambini, i disabili, gli anziani e in generale tutta la cittadinanza interessata nella riqualificazione e, conseguentemente, nella valorizzazione di questo spazio. Da parte sua ANGSA La Spezia è impegnata a promuovere l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori la tutela dei diritti civili a favore delle persone con autismo e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità. M.G.