I prati di Caresana ripuliti dai volontari. Raccolti perfino tv, pezzi d'auto ed eternit

La Spezia - Rifiuti e abbandoni che abbracciano diversi decenni ma anche tempi più recenti, quando il territorio di Riccò del Golfo, decisamente suo malgrado, veniva utilizzato come luogo per “disfarsi” di qualunque cosa. Ieri a Caresana, dove boschi e prati carsici, invasi da ogni tipo di rifiuto, sono stati bonificati e ripuliti dai volontari che hanno risposto alla chiamata

dell’amministrazione e dalla associazione RICCiclO’, da tempo attiva in tema di ecologia e sensibilizzazione alle buone abitudini.



I prati, che da metà autunno a fine gennaio diventano laghi, sono stati oggetto di una pacifica invasione che ha ripulito l’intero tracciato sentieristico e riportato alla luce vecchie e brutte abitudini. Tv color, secchi di pittura, sanitari, plastica di ogni genere e perfino pezzi di auto ed eternit: questo il bottino che i volontari si sono trovati a recuperare

nelle scarpate che conducono a luoghi suggestivi e unici nel loro genere, che stanno seguendo un percorso di riscoperta e valorizzazione. Fondamentale come sempre, in questo tipo di attività, il supporto di Acam Ambiente che ha permesso la raccolta e lo smaltimento di quanto recuperato.