I poster di School of feminism riempiranno tutta la città

La Spezia - Venticinque cartelli per ringraziare le donne che hanno lottato per i diritti di tutte. Non ci sono nomi ma si ricordano le battaglie più importanti: aborto, divorzio, lavoro, voto. Così Arci la Spezia lancia una nuova campagna tutta al femminile per sensibilizzare tutti con il fine di ricordare che le donne ci sono, hanno i loro diritti e devono essere rispettati.

La presentazione si è tenuta questa mattina nella sede Arci di Via XXIV Maggio, nel quartiere di Mazzetta, dove Stefania Novelli la presidentessa ha illustrato alcuni dettagli della campagna che si terrà a partire dal 2 marzo. "Tappezzeremo la città con cartelli di diverse dimensioni - ha spiegato Novelli -. E' chiaro che molti diritti sono stati acquisiti ma è necessario andare avanti, perché a molte donne non vengono riconosciuti. Il tema del lavoro rimane sempre uno dei più importanti: spesso non vengono trattate al pari degli uomini a partire dal salario. Un altro esempio lampante arriva dallo sport: non sono riconosciute, per alcuni sport, a livello professionistico. Noi sposiamo l'idea che parte dal ''Shool of feminism' che prosegue nella campagna 'Ringrazia una femminista'. Gli slogan nei cartelloni che verranno affissi in tutta la città ricorderanno quante battaglie sono state vinte e la speranza è che maturi ulteriormente questa consapevolezza in tutti i cittadini".



Novellim analizzando la situazione spezzina ha spiegato: "Qui siamo in linea con il resto dell'Italia anche se abbiamo delle eccellenze: le figure apicali di carcere, questura e Cgil sono femminili. Anche nei nostri circoli cerchiamo di valorizzare al massimo le figure femminili che si mettono sempre a disposizione e scendono in prima linea. Però se pensiamo alle pubbliche amministrazioni le donne nei ruoli importanti sono ancora poche".