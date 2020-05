I parchi pubblici rimangono chiusi anche dopo il 4 maggio

Il Comune della Spezia non attende lo scadere dell'ordinanza regionale e rinnova i divieti fino al 17 maggio.

La Spezia - Con una apposita ordinanza, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha stabilito che a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, fatti salvi automatici adeguamenti ove previsti da subentranti normative di rango superiore che rendessero inapplicabile la presente ordinanza, permane la chiusura dei parchi pubblici. Per le attività di ristorazione che insistono in parchi pubblici a gestione privata continuerà la sospensione delle attività di ristorazione, fatte salve le attività di asporto e consegna a domicilio nelle forme prescritte dalla normativa.