I pacinottiani e la lingua inglese, l'Università di Cambridge li premia

La Spezia - Mercoledì scorso, durante una cerimonia svoltasi nell’auditorium del liceo scientifico “Antonio Pacinotti”, la dottoressa Natasha Sturlese, direttrice della International House della Spezia, ha consegnato alla scuola, rappresentata dal dirigente scolastico Giuseppe Bosco e dalla coordinatrice del Dipartimento di Inglese Antonella Mignani, un prestigioso riconoscimento da parte dell’Università di Cambridge per il numero degli studenti del liceo che si sono impegnati nel conseguimento delle certificazioni interazionali di lingua inglese.

Il Pacinotti, unica scuola della provincia ad essere insignita del premio, collabora da più di 25 anni con I.H. per fornire le migliori opportunità di approfondimento nella conoscenza della lingua Inglese e, come ha ricordato la dottoressa Sturlese, dalle prime semplici sessioni del PET si è ormai passati a corsi per certificazioni di livello più elevato, alle quali gli studenti si sono iscritti in numero sempre crescente, fino a raggiungere i 100/150 iscritti all’anno tra la sede centrale e la sede di Levanto. Da sottolineare il fatto che i test sono superati dal 100% degli studenti del liceo che affrontano gli esami per i vari livelli delle certificazioni.



Nel ringraziare l’Università di Cambridge e l’I.H. il dirigente Giuseppe Bosco sottolinea che il Liceo crede molto nell’insegnamento della lingua inglese, come dimostrano i corsi di potenziamento della lingua nel biennio, gli scambi culturali, i progetti Erasmus+, i PON, il progetto Ambasciatori ONU, le attività di PCTO realizzate anche in collaborazione con la Fondazione Carispezia e la lunga attività del teatro in lingua inglese che caratterizzano da anni l’offerta formativa del liceo. I ringraziamenti della scuola vanno soprattutto alla prof.ssa Antonella Mignani, che da oltre vent’anni ha profuso un grande impegno per mantenere alto il livello di preparazione degli studenti, anche attraverso la proficua collaborazione con I.H. La professoressa Mignani, a sua volta, ringrazia le docenti del Dipartimento di Lingua inglese, che hanno collaborato negli anni e che continuano a collaborare alla buona riuscita delle varie attività di approfondimento, e i ragazzi, che hanno reso possibile il conseguimento del prestigioso primato alla scuola.

A nome degli studenti presenti prende la parola Alessia Tedesco della classe 4^B, che riconosce l’alta valenza formativa delle proposte del Liceo e afferma che la conoscenza della lingua Inglese maturata in questi anni le consentirà di prendere in considerazione la possibilità di frequentare un corso universitario interamente svolto in lingua Inglese; segue l’intervento di Edoardo Bertonati della classe 4^C, che sta studiando per ottenere la terza certificazione di livello C1, perché accarezza l’idea di continuare gli studi in qualche facoltà innovativa di area scientifica, probabilmente un corso di ingegneria in lingua inglese.