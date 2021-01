I nuovi positivi in Liguria sono 243, calano gli ospedalizzati

La Spezia - Sono 243 i nuovi positivi in Liguria al Covid 19 accertati grazie ai 3.923 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 40 sono residenti nella provincia della Spezia, 73 a Imperia, 43 a Savona e 86 a Genova. Per quanto riguarda le nuove vittime il bollettino odierno si aggiorna con altre sei persone decedute fra il 13 e il 20 gennaio al quale si aggiungono anche le schede dei decessi di altre otto persone riferite al 2020 e precedentemente non inserite.

Rispetto a ieri cala di cinque unità numero degli ospedalizzati in Liguria che oggi sono 697 dei quali 62 in terapia intensiva. Nella nostra provincia il dato passa da 156 a 154 mentre resta invariato – a 7 – il numero delle terapie intensive. In totale i casi liguri sono 6.324, 959 dei quali registrati in Asl5 dove si attesta a 610 il numero dei soggetti in sorveglianza attiva (4.483 in totale).