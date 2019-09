I muscoli conquistano, il Bio Garden Party funziona alla grande

La Spezia - Grande successo venerdì sera all’Orto bar “Il Poggio” per la terza tappa del Bio Garden Party bene organizzato da Aidea in collaborazione con Orti di San Giorgio, Slow-food Condotta della Spezia-Golfo dei Poeti e il patrocinio del Comune della Spezia, presente alla serata con l’assessore all’ambiente Kristofer Casati.



Ambiente, cultura, buon cibo, ottimo vino e musica da intenditori gli ingredienti della prima edizione della kermesse settembrina, sicuramente da ripetere considerato la risposta entusiastica degli spezzini. Dopo i testaroli, le acciughe e i formaggi venerdì sera grandi protagonisti i muscoli del nostro golfo, presentati dalla Cooperativa dei Mitilicoltori della Spezia, insieme ad un panino con frittata di muscoli spiegato e preparato da Achille Lanata, meglio noto come Biscotto. Speaker di slow-food nelle tre serate l’ex preside Gabriella Tartarini, molto apprezzati i versi in dialetto del professor Cavallini e le note jazz della Original Sprugolean jazz. Filo conduttore delle serate la spezzinità, espressa dai prodotti tipici del territorio, dalla qualità del progetto della cooperativa B-Leaf, dalle note e dalle strofe.



Per il prossimo venerdì dalle 18,45 l’Orto bar Il Poggio sarà cornice di un appuntamento d’eccezione: “Incontri con Dante” organizzato dal Centro lunigianese Studi danteschi in collaborazione con gli Orti di San Giorgio, voce recitante Piero Iacopetti, atmosfere musicali di Giovanni Franceschini, introduzione ai brani di Mirco Manuguerra. Ingresso gratuito, possibilità di aperitivo (8 euro) o apericena (12 euro). Per info e prenotazioni 328 3875652 o lunigianadantesca@libero.it