I mazziniani spezzini intitolano la sede a Maria Drago Mazzini

La Spezia - Gremita in ogni posto la biblioteca del liceo classico "Lorenzo Costa "in occasione dello scoprimento della targa che intitola la sezione spezzina dell'Associazione Mazziniana Italiana a Maria Drago Mazzini, madre dell'apostolo del Risorgimento Italiano. La cerimonia, a cui erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il vicesindaco di Follo Felicia Piacente, è stata salutata dagli interventi degli allievi del liceo che hanno voluto ricordare il 146° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini con letture di poesie e di brani biografici.



L'orazione ufficiale è stata tenuta dal presidente della sezione, Paolo Galantini, che ha ripercorso i passaggi attraverso i quali si è giunti alla rifondazione della sezione spezzina dell'Ami, sottolineando l'attualità del pensiero mazziniano e dei suoi risvolti formativi. "Educare è per noi più di un compito:è piuttosto una missione, così come credere nel progresso e nella crescita morale e civile della nostra Italia non è solo un convincimento della ragione, ma un atto di fede che scaturisce dall'immenso amore che riserviamo alla patria e che ci spinge ad agire non nell'interesse di una parte ma esclusivamente per il bene comune, cioè per il bene di tutti noi. Essere mazziniani -ha concluso Galantini - rappresenta dunque un certo modo di essere, fondato sul principio che non esistono doveri senza diritti, né diritti senza doveri".