I mazziniani celebrano la Giornata delle forze armate

La Spezia - Riceviamo dall'Associazione mazziniana italiana, sezione della Spezia



Nella ricorrenza del IV Novembre, Giornata delle forze armate, segnata quest'anno dalla pandemia, la sezione spezzina "Maria Drago Mazzini" dell'Associazione Mazziniana Italiana e l'Associazione Partigiana "Mario Fontana-Giustizia e Libertà", FIAP- La Spezia, partecipano idealmente alle cerimonie volte a celebrare il Ricordo della Vittoria riportata dai nostri Soldati nella I Guerra Mondiale, che, come IV Guerra d'Indipendenza, significo' per noi il compimento dell ' Unita' Nazionale e del I Risorgimento.



Nella Giornata delle Forze Armate e' doveroso rinnovare la piu' sincera gratitudine a quanti hanno servito e tuttora servono in armi il Paese, rivolgendo il piu' commosso e riconoscente Pensiero a Coloro che per la Patria, in ogni tempo e in ogni dove, hanno dato le Loro Vite.



Rendere Loro omaggio non puo' non significare oggi,in uno dei piu' gravi momenti della Storia, che stringersi gli uni agli altri in una catena di autentica solidarieta' e premurosa vicinanza, affinche' il Bene comune prevalga su ogni particolarismo.



Si rinunci percio' ad ogni nociva polemica e ci si sforzi piuttosto di concorrere come meglio si puo' all'interesse della Nazione, collaborando senza riserve con le Istituzioni della nostra amata Repubblica,che, proprio in ossequio al Nome che porta, rappresenta tutti noi, appartenendo ciascuno ad Essa ed Essa a tutti noi. Cosi come il Verde,il Bianco e il Rosso si uniscono inseparabilmente nel nostro Vessillo, emblema dell'Unita' e dell'Identita' nazionale,

possano le nostre volonta' operare e procedere congiuntamente nell'interesse di tutti e dunque di ciascuno.



Il Presidente dell'associazione mazziniana

Prof.Paolo Galantini