I maturandi del coronavirus, tra nuove abitudini, qualche aspetto positivo e tanta tristezza

La Spezia - È uno dei temi più caldi di questo sciagurato momento: l’esame di maturità. Tante parole e qualche certezza: scritti no, orale sì dal 17 giugno, ma non è ancora chiaro se a scuola o meno. E intanto ragazzi e insegnanti si sono organizzati con video-lezioni, piattaforme digitali, interrogazioni filtrate da device. La cosiddetta Dad, didattica a distanza. Dopo un po’ di rodaggio, ora la scuola da casa, anzi dalla propria camera, per i ragazzi è diventata routine. Anche se con qualche difficoltà e tanta amarezza, quella per aver trascorso in solitaria un periodo così speciale nella vita di tutti.



"Noi studenti ci siamo dovuti adattare velocemente alla nuova didattica, ma soprattutto ai limiti che comporta – racconta Iacopo Cardosi, 5A, Liceo Classico L.Costa – I nostri professori si sono preoccupati di creare gruppi su Wathsapp o Skype per rimanere in contatto con noi e pianificare le lezioni. Tra di loro c’è chi è riuscito a organizzarsi subito e chi invece ha difficoltà tuttora. Questo nuovo modo di fare scuola ha più contro che pro. Il problema principale sta nella mancanza della partecipazione dal vivo che alla fine è ciò che anima una lezione.» Ma un aspetto positivo per Iacopo c’è: «Facendo lezione nell'intimità delle nostre camere si è infranta quella barriera di formalità che esiste tra noi ragazzi e i professori e si è instaurato un rapporto più aperto e paritario, quasi d’amicizia.»



Anche Niccolò Maria Harder, classe 5A Liceo Scientifico A.Pacinotti, intravede qualcosa di buono in questo periodo: "Ho ritrovato un po’ di tempo per me, cosa che avevo completamente perso negli ultimi anni. E non mi dispiace neppure la nuova sveglia, spostata dalle 6:30 alle 8 e in alcuni casi anche più tardi. La cosa che mi manca di più in assoluto, invece, è vedere la mia ragazza, e poi guidare e uscire con gli amici. Con le videolezioni mi trovo a mio agio - continua Niccolò - anche se spesso ho problemi di linea e per quanto riguarda l'esame, credo che sarà più semplice rispetto agli anni passati".



Se fino a poche settimane fa le videolezioni sembravano un futuro lontano, a dare indicazioni ai professori su come organizzarsi sono stati in alcuni casi proprio i ragazzi, nativi digitali non a caso. "Un giorno, all’inizio, ho fatto una chiamata con la mia prof. di italiano che mi ha chiesto un consiglio su come mandare del materiale; le ho proposto una videochiamata su Skype. A partire da quella prima, impacciata e precaria lezione abbiamo cominciato a organizzarne di nuove anche con gli altri insegnanti, stilando noi studenti un calendario di lezioni online – afferma Febe Bonini, 5M Liceo Musicale Cardarelli – Dopo un po’ ci siamo iscritti anche sulle piattaforme ufficiali dal momento che la didattica a distanza è diventata obbligatoria. Spero che l’orale non venga svolto online, non è per niente stimolante vedere un percorso così importante e quasi concluso sprofondare nella semplicità".



Per Gaia Cattaneo che frequenta la 5B del Liceo Classico L.Costa, la DAD non lascia spazio all’approfondimento: "Le lezioni online presentano grandi difficoltà, sia per la condivisione del materiale che, soprattutto, per eventuali chiarimenti su argomenti che sono spesso trattati in parte minima o addirittura nulla. La mia giornata tipo prevede solitamente le videolezioni al mattino, nel pomeriggio un po' di studio, spesso leggo o guardo un film… cerco di tenere la mente impegnata per non cadere nell'angoscia e nella tristezza. Anche se avremo una maturità facilitata, abbiamo rinunciato a tanto: dalle ultime occasioni di passare del tempo tra i banchi coi compagni, alle gite coi professori… tutto ciò che rappresenta la conclusione di un capitolo indimenticabile nella vita di tutti".



L’assenza di socialità, com’era facile immaginare, sembra essere dunque il boccone più amaro da mandar giù. «Mi mancano gli altri ragazzi - racconta Alessio Bonamino, 5D, Liceo Artistico - anche se personalmente mi trovo bene con la didattica da casa. I professori hanno creato un account classroom in cui caricano tutto il materiale e le videolezioni si svolgono su Skype o Meet. Prevedo una maturità telematica e questo mi rende molto triste poiché non potrò assaporare quella sensazione di felicità nell’uscire dalla porta d’ingresso e salutare con affetto i professori".



Già i professori, dall’altra parte dello schermo ci sono loro. E pare che questa nuova condizione li abbia un po’ ammorbiditi. "I prof. sono diventati più disponibili e soprattutto comprensivi e le valutazioni sono indicative, direi una sommatoria di partecipazione e consegna dei compiti. La mia scuola ha imposto agli insegnanti di non superare il 50% dell’orario ma nonostante questo per la maturità mi sento comunque sotto pressione – confida Erica Mariano, all’ultimo anno di Liceo Scientifico al Pacinotti sezione sportiva – La mattina ho lezione dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì e il pomeriggio faccio i compiti, un po’ di allenamento… mi sono data una nuova routine. Una cosa positiva però c’è: l’eliminazione, nel mio caso, della seconda prova di matematica e fisica".



Tra le cose da salvare di questa maturità che passerà alla storia, c’è infine la commissione interna: «I docenti, conoscendo personalmente i propri alunni, avranno così la possibilità di rendere l'esame finale un semplice atto conclusivo di un ciclo di studi – afferma Gianmarco A. Gorlandi, 5T Istituto Cardarelli, a cui della “vecchia” scuola, però, ha nostalgia un po’ di tutto - Il contatto umano, i rimproveri per le chiacchiere, stare seduto al banco, perfino l'odore di chiuso delle aule; la maratona per prendere la corriera al mattino, ma soprattutto mi mancano i compagni e i docenti. Di questa nuova condizione, l'unica cosa che salvo è non metterci più un'ora ad arrivare a scuola e un’altra ora a tornare a casa. Ora la scuola è a due passi dal mio letto".



Annamaria Giannetto Pini