I libici in addestramento alla Spezia: "Pochi e con pochi mezzi"

La Spezia - Una presenza discreta in città, dove militari di paesi esteri non sono una novità. Tra di loro ci sono anche i futuri operatori della Guardia Costiera Libica, in addestramento presso il Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia che ha sede presso la caserma Saloni. Ieri sera a Piazza Pulita su La7 è andato in onda un servizio girato in città da Nello Trocchia e Adib Fateh. Un'intervista a due marinai libici che raccontano di come stiano "imparando un sacco di cose. Insegnarci è nel loro interesse perché gli italiani vogliono fermare l'immigrazione dalla Libia", dice uno di loro.



"I trafficanti hanno protezione all'interno delle istituzioni. L'organizzazione ha un capo solo, un miliardario... ma da noi non sentirai mai il suo nome - hanno raccontato - Quando il mare è grosso, la mattina sulla spiaggia si trovano decine di cadaveri. Uomini, donne, bambini... putrefatti. La Mezzaluna li seppellisce secondo il rito islamico Non abbiamo né attrezzature né mezzi. Le motovedette sono mangiate dalla ruggine, ogni volta che ci saliamo preghiamo di non fare naufragio. Su una motovedetta ci sono sette o otto colleghi, mentre i naufraghi sono centinaia. L'Italia ci ha fatto avere tre motovedette ma noi abbiamo 2.200 km di coste. Ne servirebbero cento. Gli italiani sanno tutto. Perché non fanno niente? E' la politica".