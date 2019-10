I legali spezzini contro lo stop alla prescrizione del reato

La Spezia - “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia esprime la propria forte preoccupazione per la imminente entrata in vigore della disposizione - contenuta nella cosiddetta legge “spazzacorrotti”, la cui entrata in vigore è prevista per l’1 gennaio 2020, - destinata a bloccare il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Tale intervento, assunto in modo estemporaneo e in aperto contrasto con le indicazioni dei più insigni giuristi, è destinato ad allungare senza limiti i tempi di definizione dei processi, creando così la categoria degli “eterni imputati”. L'organo rappresentativo dei legali spezzini si è riunito ieri sera allineandosi con i colleghi degli ordini di altre province, come loro preoccupati per le pieghe di una riforma che secondo molti non solo non avrà alcun effetto pratico per risolvere i vicoli ciechi del processo, ma allungherà ulteriormente i tempi in cui lo Stato riuscirà a definire i processi penali, non essendoci più, appunto, la prescrizione ad agire da deterrente.



Il Consiglio dell’Ordine condivide e sostiene pertanto le iniziative assunte dall’Organismo Congressuale Forense e dall’Unione Camere Penali italiane: "Certamente i problemi della giurisdizione penale, che semmai necessita di una riforma organica, comunque rispettosa del modello accusatorio, non potranno essere risolti attraverso la semplicistica eliminazione di un istituto fondamentale del diritto penale. Intervento che, per come proposto, si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali e i diritti fondamentali dell’individuo".