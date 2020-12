I lavoratori della vigilanza scendono in piazza per il rinnovo del contratto

La Spezia - Lunedì 21 dicembre alle ore 10 si terrà un presidio sotto la Prefettura della Spezia dei lavoratori della vigilanza privata e servizi di sicurezza. Un comparto che nel territorio spezzino conta più di 500 addetti. Una iniziativa nazionale organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil denunciano lo stallo delle trattative nazionali per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro, scaduto da 57 mesi. Tutti i tentativi delle organizzazioni sindacali per giungere ad un accordo teso a migliorare le condizioni contrattuali di migliaia di lavoratrici e lavoratori si sono scontrati con la netta ostilità delle associazioni datoriali, il cui unico obiettivo è la conservazione e persino il peggioramento delle norme del rapporto di lavoro. Tutto ciò in un momento drammatico per il Paese, nel quale, invece, servirebbe uno sforzo comune per garantire equilibrio sociale e un corretto rapporto fra tutela della sicurezza e del lavoro fondato su stabilità occupazionale, dignità del tempo di vita e difesa del potere d’acquisto.



Durante questi mesi di emergenza sanitaria la vigilanza privata è chiamata ad un impegno ancora più gravoso per consentire ai cittadini ed alle imprese di affrontare la situazione: migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno continuato a operare gestendo la sicurezza e consentendo l’attività di enti pubblici e imprese private, lavorando spesso in condizioni di precaria sicurezza. Le associazioni datoriali hanno sistematicamente osteggiato il rinnovo del contratto e oggi invocano l’alibi dell’emergenza: un tentativo inaccettabile, offensivo e prevaricatore nei confronti degli operatori, una strategia che in anni ha portato il settore a ridursi a una giungla in cui livelli di concorrenza imbarbariti, appalti al massimo ribasso, pirateria contrattuale, violazioni di norme per l’esercizio dell’attività si scaricano sulla vita delle guardie giurate e degli addetti alla sicurezza.